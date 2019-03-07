INCIDENTE SS121, CODE E TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
07 marzo 2019 07:57
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anstasia/Misterbianco
Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte due autovetture, una Mini Couper ed una Peugeot 306 SW
Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l’entità e il numero di feriti.
Traffico congestionato, con lunghissime file a partire dallo svincolo Zona Industriale di Belpasso
IN AGGIORNAMENTO