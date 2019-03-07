95047

INCIDENTE SS121, CODE E TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CATANIA

***FLASH***Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Catania,  nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anstasia/MisterbiancoDa prime informazioni sembra che siano state coinvolte due a...

07 marzo 2019 07:57
***FLASH***

Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Catania,  nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anstasia/Misterbianco

Da prime informazioni sembra che siano state coinvolte due autovetture, una Mini Couper ed una Peugeot 306 SW

Sul posto sono presenti i soccorsi. Non si conosce ancora l’entità e il numero di feriti.

Traffico congestionato, con lunghissime file a partire dallo svincolo Zona Industriale di Belpasso

IN AGGIORNAMENTO

