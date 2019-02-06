95047

INCIDENTE SS121 DIREZIONE PATERNÒ

***FLASH***Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Paternò,  nei pressi dello svincolo Belpasso-Piano tavola.Pochi dettagli ancora, secondo le prime informazioni coinvolte due aut...

06 febbraio 2019 18:27
***FLASH***

Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Paternò,  nei pressi dello svincolo Belpasso-Piano tavola.

Pochi dettagli ancora, secondo le prime informazioni coinvolte due autovetture.

Sul posto i soccorsi

Traffico congestionato,  con lunghissime file a partire dallo svincolo Misterbianco

IN AGGIORNAMENTO

 

