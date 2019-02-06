INCIDENTE SS121 DIREZIONE PATERNÒ
A cura di Redazione
06 febbraio 2019 18:27
***FLASH***
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada 121 in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo Belpasso-Piano tavola.
Pochi dettagli ancora, secondo le prime informazioni coinvolte due autovetture.
Sul posto i soccorsi
Traffico congestionato, con lunghissime file a partire dallo svincolo Misterbianco
IN AGGIORNAMENTO