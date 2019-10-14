Verranno celebrati nella chiesa di Santa Lucia di Adrano, mercoledì 16 ottobre, alle 15,30 i funerali di , Lucrezia Diolosà Farinato, Erika Germanà Bozza, Manuel Petronio e Salvo Moschitta, le 4 giova...

Verranno celebrati nella chiesa di Santa Lucia di Adrano, mercoledì 16 ottobre, alle 15,30 i funerali di , Lucrezia Diolosà Farinato, Erika Germanà Bozza, Manuel Petronio e Salvo Moschitta, le 4 giovani vittime del terribile incidente all’alba di ieri sulla Statale 121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Per il giorno del funerale unico dei 4 ragazzi di Adrano, il sindaco Angelo D’Agate, ha proclamato il lutto cittadino

Una vera e propria tragedia quella verificatasi intorno alle 4:30 sulla strada statale 121, nel tratto Catania Paternò, in territorio di Piano Tavola (territorio comunale di Belpasso), sulla corsia di marcia in direzione Paternò

Un grave incidente autonomo ha provocato, il decesso di 4 giovani, mentre ferito il conducente del mezzo, che è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro per la frattura di una caviglia.

Le vittime sono Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, un ragazzo di 17 anni, M. P e una ragazzina di 15, E. G. B..

INCIDENTE SS121: MERCOLEDÌ’ LUTTO CITTADINO E FUNERALE UNICO PER I 4 RAGAZZI

Terribile e raccapricciante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: l’auto, una Seat Leon, era letteralmente distrutta, e tagliata in due: metà è finita sulla rampa d’accesso, l’altra metà è volata finendo sull'attigua linea ferrata della Ferrovia Circumetnea, ed i corpi dei 4 ragazzi che con il violento urto sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e riversi senza vita a terra.

A quanto pare, nessuno degli occupanti dell’auto indossava la cintura di sicurezza.

Sul posto i vigili del fuoco di Paternò che non hanno potuto fare altro che constatare i decessi, i carabinieri di Belpasso e Paternò e ambulanze del 118.

I carabinieri della compagnia di Paternò, agli ordini del capitano Angelo Accardo, hanno effettuato i rilievi sul posto, insieme ai vigili del fuoco, e attendono ora gli esiti degli esami per verificare se il 40enne si fosse messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza.

La Procura di Catania, dopo avere ricevuto una relazione dei carabinieri di Paternò, aprirà un'inchiesta sull'incidente di Belpasso in cui sono morti quattro giovani, compresi due minorenni, ipotizzando il reato di omicidio stradale

Il cordoglio del primo cittadino di Adrano e Paternò:

Siamo ancora increduli e storditi dalla terribile notizia che quàttro nostri concittadini giovani,giovanissimi, abbiano perduto la vita in un gravissimo incidente stradale sulla SS 121 .

Un'immane tragedia ha colpito la nostra Comunità che in silenzio e con le lacrime agli occhi fa proprio il grande dolore ed il grave lutto subito dai familiari, ai quali ci stringiamo con un abbraccio fraterno.

Angelo D'Agate

Sindaco di Adrano

Pure la Comunità Paternese si stringe in un forte abbraccio alla Comunità Adranita, che sta vivendo momenti di immenso dolore per la perdita di quattro giovani strappati tragicamente alla vita, cosi il sindaco di Paternò Nino Naso, esprime il dolore e la solidarietà

Il Sindaco

Nino Naso

CONVOCATO TAVOLO TECNICO CON L’ANAS

L’ennesimo, gravissimo, incidente stradale sulla Statale 121, la Catania-Paternò, ripropone il problema della sicurezza di un’arteria stradale trafficatissima a tutte le ore del giorno e della notte.

Interventi occorrono, in maniera rapida e tempestiva per individuare i possibili punti critici dove occorre agire. Con quest’obiettivo il deputato regionale Giuseppe Zitelli, ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico con l’Anas da tenersi entro la prossima settimana a Belpasso.

“La morte, la scorsa settimana di un uomo di Motta Sant’Anastasia e la terribile tragedia di questa notte – evidenzia il deputato regionale Giuseppe Zitelli – ripropongono con forza il problema della sicurezza della SS 121. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nello stesso punto, in un tratto della statale dove spesso si raggiungono alte velocità. E’ necessario un intervento urgente per porre rimedio alle situazioni di eventuale pericolo.

Ho già sentito l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, d’accordissimo sulla necessità di avviare un confronto con l’Anas che dovrebbe tenersi venerdì prossimo, al Comune di Belpasso.

Ampia disponibilità ho trovato anche nel sindaco di Belpasso, Daniele Motta. Sicurezza chiedono a gran voce gli automobilisti.”