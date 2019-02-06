INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO FORSE PER MALORE
Ennesimo Incidente accaduto intorno alle ore 18, sulla superstrada 121 in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo Belpasso-Piano tavola.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Ford ed una Grande Punto di un’associazione di volontariato, quest'ultima per cause in via d accertamento è andata a sbattere contro il guardrail.
Ferito e trasportato all'ospedale in codice rosso il conducente della Punto.
Un morto per un probabile malore.
Un signore di circa 65 anni che secondo le primissime informazioni, si era fermato per prestare i primi soccorsi, a causa di un malore è deceduto.
Traffico congestionato, con lunghissime file a partire dallo svincolo Misterbianco con uscita obbligatoria a piano tavola.
