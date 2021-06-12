INCIDENTE STRADALE A CATANIA, DUE AUTO RIBALTATE: ENTRAMBI I CONDUCENTI FERITI

La squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta intorno alle ore 6,45 di stamani per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due a...

La squadra del Distaccamento Sud del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta intorno alle ore 6,45 di stamani per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture: una Fiat 500 ed una Alfa Romeo Mito.

L'incidente si è verificato sullo Stradale Cardinale SP54, all'altezza della cava, la strada che collega i quartieri di Librino e S.Giorgio con la Tangenziale di Catania.

Entrambi i conducenti sono usciti autonomamente dai rispettivi abitacoli e sono stati soccorsi dal personale sanitario del Servizio 118 che li ha trasportati entrambi al Policlinico di Catania.

La squadra dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente e di entrambe le autovetture che nello scontro si sono anche ribaltate, ostruendo tutta la sede stradale.