INCIDENTE STRADALE IERI LUNGO LA STATALE ADRANO-BRONTE, MUORE 36ENNE DI BRONTE

E'di un morto e tre feriti il bilancio di un grave incidente accaduto ieri pomeriggio sulla Ss 284 al chilometro 24,400 in territorio di Adrano.

Al momento non sono ancora note le cause dello scontro che, intorno alle 16, ha coinvolto una Ford ed una moto alla cui guida c'era Massimiliano Caprino, 36 anni di Bronte che a seguito dell'incidente ha perso la vita.

Gli altri tre feriti sono anch'essi tutti di Bronte e si trovavano sulla Ford che marciava verso Adrano, una donna è stata trasferita in elicottero a Catania, con un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

Un altro uomo, che era alla guida dell'auto, ed un altra donna sono stati invece portati al pronto soccorso dell'ospedale di Bronte con lievi ferite

All'arrivo dell'ambulanza del 118 di Bronte, il ragazzo era ancora vivo, tanto da essere immediatamente intubato. Ma poco dopo il cuore ha cessato di battere, ed inutili sono stati i vari tentativi di rianimarlo eseguiti dal personale del 118, che poco dopo hanno dovuto constatare il decesso.

La strada è rimasta bloccata per diverse ore, prima per permettere le operazioni di soccorso, e poi per eseguire i rilievi ed attendere l'arrivo del magistrato per gli adempimenti del caso.

Sul posto, oltre al 118, i carabinieri di Bronte e Adrano, Polizia stradale e personale dell'Anas.

BRONTE IN LUTTO

“A nome della Città porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di Massimiliano, scomparso oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale.Siamo vicini a Giorgia, all’amico Thomas ed a tutti i cari del giovane”, questo è il commento del sindaco Pino Firrarello.

