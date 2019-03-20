95047

INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, TRAFFICO IN TILT

20 marzo 2019 19:04
Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, circa 200 metri prima dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Le notizie sull’accaduto sono ancora frammentarie, si tratterebbe di tamponamento che coinvolgerebbe più autovetture.

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si segnalano lunghissime code, già a partite dallo svincolo aeroporto.

IN AGGIORNAMENTO

 

