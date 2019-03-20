INCIDENTE STRADALE IN TANGENZIALE, TRAFFICO IN TILT
A cura di Redazione
20 marzo 2019 19:04
Incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, circa 200 metri prima dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.
Le notizie sull’accaduto sono ancora frammentarie, si tratterebbe di tamponamento che coinvolgerebbe più autovetture.
Sul posto sono presenti i soccorsi.
Si segnalano lunghissime code, già a partite dallo svincolo aeroporto.
IN AGGIORNAMENTO