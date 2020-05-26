INCIDENTE STRADALE SULLA CATANIA-PALERMO, CAMION SI RIBALTA NEI PRESSI DI MOTTA: LUNGHE CODE

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo, tra gli svincoli di Motta S.Anastasia e Gerbini Sferro, a causa di un incidente avvenuto al km 174.P...

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo, tra gli svincoli di Motta S.Anastasia e Gerbini Sferro, a causa di un incidente avvenuto al km 174.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente, ostruendo l’intera carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Al momento non si hanno ulteriori particolari.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

