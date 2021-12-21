INCIDENTE STRADALE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, SCONTRO FURGONE CAMION. SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO 17.50Bilancio provvisorio è di una persona che ha perso la vita e e cinque persone ferite.FLASHGravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 Dicembre 2021 sulla tangenziale di...

AGGIORNAMENTO 17.50

Bilancio provvisorio è di una persona che ha perso la vita e e cinque persone ferite.

FLASH

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 Dicembre 2021 sulla tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note , nei pressi di Passo Martino in direzione Misterbianco si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tra un furgone ed un camion.

Quest'ultimo, con a bordo più persone a causa del violento impatto si è accartocciato su stesso.

Sul posto stanno operando i soccorsi, presenti i Vigili del Fuoco per estrarre delle persone che sono rimaste incastrate nel mezzo e mettere in sicurezza il mezzo, due ambulanze e la Polizia Stradale, per la gestione del traffico ed i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Non si conoscono le condizioni la gravità delle ferite riportate.

Il traffico al momento è paralizzato con lunghissime code in direzione Mesisna.