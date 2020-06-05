INCIDENTE SULLA A1 AD AREZZO: QUATTRO MORTI E TRE FERITI NELLO SCONTRO FRA AUTO E CAMION
+++FLASH+++Quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud all'altezza di Ba...
A cura di Redazione
05 giugno 2020 16:06
+++FLASH+++
Quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud all'altezza di Badia al Pino. I
n base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 e vigili del fuoco.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO