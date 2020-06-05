INCIDENTE SULLA A1 AD AREZZO: QUATTRO MORTI E TRE FERITI NELLO SCONTRO FRA AUTO E CAMION

+++FLASH+++Quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud all'altezza di Ba...

A cura di Redazione 05 giugno 2020 16:06

