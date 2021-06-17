INCIDENTE SULLA A18 TRA FIUMEFREDDO E GIARDINI IERI SERA: UN MINORENNE MORTO E 5 FERITI GRAVI

AGGIORNAMENTO Si aggrava il bilancio, dell'incidente di ieri sera sulla A18 Messina Catania, tra Fiumefreddo e Giardini in direzione Messina, è arrivata la triste notizie della morte pure del conducen...

AGGIORNAMENTO

Si aggrava il bilancio, dell'incidente di ieri sera sulla A18 Messina Catania, tra Fiumefreddo e Giardini in direzione Messina, è arrivata la triste notizie della morte pure del conducente del mezzo.

Il bilancio sale a due morti e quattro feriti, tra questi un un bambino di 3 anni che nel sinistro sarebbe stato sbalzato dal finestrino finendo sul selciato ed è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale.

Gravissimo incidente stradale ieri sera sull'A18 con il tragico bilancio di un ragazzo di 14 anni è morto, un bambino di 3 anni sarebbe stato sbalzato dal finestrino finendo sul selciato ed è grave; cosi come altri 4 passeggeri sono rimaste ferite in un incidente sull'A18 Messina Catania fra Fiumefreddo e Giardini Naxos in direzione Messina.

Le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Riposto ed Acireale, del Comando Provinciale di Catania, sono intervenute , per un incidente stradale verificatosi sull'autostrada A18 Messina Catania, tra Fiumefreddo e Giardini in direzione Messina.

Ancora ignota la dinamica del sinistro, dove sono state coinvolte due autovetture e sono rimaste ferite anche in modo grave 5 persone ed una sesta (un minore), é deceduta.

Sul posto sono intervenute 4 Ambulanze, l'elicottero dei Sanitari del 118, l'ANAS e la Polizia stradale.

L'autostrada é stata chiusa nel tratto interessato per le operazioni di soccorso