INCIDENTE SULLA A19 PALERMO CATANIA: ALMENO SEI FERITI, TRE GRAVI

FLASH

Incidente nel pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, fra gli svincoli di Altavilla e Trabia, in direzione del capoluogo etneo. Ci sarebbero almeno sei feriti, di cui tre in gravi condizioni.

Sul posto stanno intervenendo la polizia stradale, il 118 e l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, le ambulanze con gli operatori del 118 e anche l'elisoccorso. Il tratto autostradale è stato momentaneamente chiuso e si registrano incolonnamenti lunghi anche diversi chilometri. Il traffico è paralizzato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

ANSA