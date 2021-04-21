INCIDENTE SULLA PALERMO-MAZARA : DUE MORTI CARBONIZZATI DOPO LO SCHIANTO SUL GUARD RAIL

Tragedia stamani sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.Due persone, coinvolti in un incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, sono morti carbonizzati nella propria auto.L'incidente è...

Tragedia stamani sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Due persone, coinvolti in un incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, sono morti carbonizzati nella propria auto.

L'incidente è avvenuto all'uscita della galleria di Fulgatore.

Un'auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guardrail, prendendo fuoco. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Le vittime, che procedevano da Palermo verso Trapani, non sono state ancora identificate.