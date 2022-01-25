INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, CODE
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 25 Gennaio 2022 intorno alle ore 9:00 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Piano tavola in direzione Catania.
Nel sinistro sono coinvolti due autovetture che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi ai malcapitati, al momento non si conosce la gravita delle ferite riportate.
Forte ripercussioni sul traffico, al momento (ore 10) si registrano lunghe code di circa 1 km in direzione Misterbianco.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Belpasso, i Carabinieri e l'Anas.