INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHE FILE PER LAVORI IN DIREZIONE PATERNO'
A cura di Redazione
03 giugno 2020 10:47
Incidente stradale intorno alle ore 10 di questa mattina, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania. Per cause non note, una Ford Fiesta con alla guida una donna ha perso il controllo del mezzo, andando a finire la sua corso sul bordo della carreggiata,
Fortunatamente non si segnala nessuna grave conseguenza per il conducente.
Si segnalano, invece, lunghe code, a causa dei lavori in direzione opposta nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro