INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, SOCCORSI SUL POSTO
AGGIORNAMENTO Ferito è trasportato in ospedale il conducente della 500 che è stato soccorso e trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.F...
AGGIORNAMENTO
Ferito è trasportato in ospedale il conducente della 500 che è stato soccorso e trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
FLASH
Incidente pochi minuti fa , di oggi lunedì 31 Maggio 2021, sulla superstrada SS121, nei pressi dello svincolo Piano Tavola/ Zona industriale in direzione Catania.
Il sinistro ha coinvolto, secondo le prime informazioni, due veicoli, una Renault Clio ed un una Fiat 500, i due veicoli, per cause al momento sconosciute, si sono urtate e la Fiat 500 ha fatto prima un testacoda per poi fermarsi in mezzo alla carreggiata in direzione opposta al senso di marcia.
Sul posto è presente un ambulanza del 118, per prestare i soccorsi, e al momento non si conosce la condizione dei feriti.
La dinamica non è del tutto chiara ed è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo forti rallentamenti in direzione Catania
Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
.