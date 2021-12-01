INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO , LUNGHE CODE
Incidente stradale intorno alle ore 17 di oggi, 01 Dicembre 2021, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo di Misterbianco Sieli in direzione Catania.
Per cause non note al momento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto in corsia di sorpasso almeno tre autovetture.
Sul posto è presente un ambulanza per prestare i primi soccorsi ai feriti ed i Carabinieri.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Forti i disagi per chi sta percorrendo la superstrada, si segnalano lunghissime code a partire dallo svincolo Piano Tavola in direzione Catania e pure in direzione opposta a causa dei curiosi che rallentano nei pressi del sinistro.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO