INCIDENTE SULLA SS284, AUTO CONTRO GUARDRAIL ALLO SVINCOLO PATERNÒ
FLASH.
Incidente questo pomeriggio, 23 agosto 2021, intorno alle ore 18.00
Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio 23 Agosto 2021, intorno alle ore 18, sulla SS 284 nei pressi del primo svincolo per Paternò in direzione Catania.
Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Stilo ed una Ford che è andata a sbattere contro il guard rail che delimita lo svincolo Paternò Belpasso.
Fortunatamente nessun danno per le persone, gravi danni invece per il veicolo
Sul posto per tutti i rilievi, gli accertamenti del sinistro e la gestione del traffico sono presenti carabinieri.
La svincolo d'immersione sulla ss121 è attualmente chiuso.
Si registrano leggeri disagi alla circolazione.
IN AGGIORNAMENTO