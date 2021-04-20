INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
FLASHIncidente stradale pochi minuti fa sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna in direzione Adrano.Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone...
A cura di Redazione
20 aprile 2021 17:34
FLASH
Incidente stradale pochi minuti fa sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna in direzione Adrano.
Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone ed un autovettura una Citroen.
Al momento non abbiamo info di feriti.
Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò e gli uomini dell'Anas.
Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti in entrambi le direzioni.
INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO