95047

INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ

FLASHIncidente stradale pochi minuti fa sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna in direzione Adrano.Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone...

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2021 17:34
INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ -
News
Condividi

FLASH

Incidente stradale pochi minuti fa sulla ss284 nei pressi dello svincolo Paternò Ragalna in direzione Adrano.

Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone ed un autovettura una Citroen.

Al momento non abbiamo info di feriti.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò e gli uomini dell'Anas.

Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti in entrambi le direzioni.

INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
p

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047