INCIDENTE SULLA SS284 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SCALILLI
A cura di Redazione
13 giugno 2021 18:53
FLASH
Incidente stradale intorno alle ore 18.00 di oggi, 13 Giugno 2021, sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in direzione Adrano.
Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto secondo le prime informazioni due autovetture, una Alfa Romeo Giulietta ed una Fiat 500.
Al momento non abbiamo info di feriti.
Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò
Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti in entrambi le direzioni.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO