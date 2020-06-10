95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: COINVOLTE 4 AUTO, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE MISTERBIANCO

AGGIORNAMENTOLe auto coinvolte sono 4, una Fiat multipla, una dacia Sandero Stepway, una panda vecchio modello ed una Fiat Panda, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un lato. f...

10 giugno 2020 14:29
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: COINVOLTE 4 AUTO, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE MISTERBIANCO
News
AGGIORNAMENTO

Le auto coinvolte sono 4, una Fiat multipla, una dacia Sandero Stepway, una panda vecchio modello ed una Fiat Panda, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un lato. fortunatamente non si segnalano secondo le informazioni in nostro possesso feriti gravi.

Al momento, si segnalano  lunghissime code in direzione Siracusa, con fila chilometrica a partire dallo svincolo San Giovanni Galermo

+++FLASH+++

Grave incidente pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che, secondo le prime informazioni in nostro possesso, ha coinvolto quattro mezzi, una Dacia. una Multipla, una Panda ed una Fiat si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco della tangenziale.

Una delle due vetture si è capovolta su un fianco.

Sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre i conducenti del mezzo e mettere in sicurezza il veicolo, sul posto due ambulanze del 118

Non note al momento la dinamica e le condizioni dei feriti

Lunghissime  code al momento  in entrambi le direzioni

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

