INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA. FERITO E LUNGHE CODE
Incidente questa mattina intorno alle 10.30 sulla tangenziale di Catania in direzione Misterbianco.
Il sinistro, che si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo, ha coinvolto secondo le prime informazioni piu' autoveicoli, ferito il conducente di un mezzo, una Lancia Y che in fase non ancora note ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il Guard rail
Non si conoscano al momento le condizioni del ferito e le generalità.
Sul posto i soccorsi.
Al momento traffico bloccato, con lunghissime file in direzione Siracusa e pure in direzione Messina a causa dei “curiosi” che rallentano all'altezza dell'”incidente”
NOTIZIA IN AGGIORNAMENO