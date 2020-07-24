95047

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA. FERITO E LUNGHE CODE

24 luglio 2020 11:07
+++FLASH+++

Incidente questa mattina intorno alle 10.30 sulla tangenziale di Catania in direzione Misterbianco.

Il sinistro, che si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo,  ha coinvolto secondo le prime informazioni piu' autoveicoli, ferito il conducente di un mezzo, una Lancia Y che in fase non ancora note ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il Guard rail

Non si conoscano al momento le condizioni del ferito e le generalità.

Sul posto i soccorsi.

Al momento traffico bloccato, con lunghissime file in direzione Siracusa e pure in direzione Messina a causa dei “curiosi” che rallentano all'altezza dell'”incidente”

NOTIZIA IN AGGIORNAMENO

