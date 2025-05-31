Incidente sulla Tangenziale di Catania: scontro tra due auto nei pressi dello svincolo San Giorgio, traffico in tilt

Catania, 31 maggio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per San Giorgio, in direzione Misterbianco. Due auto, entra...

Catania, 31 maggio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo per San Giorgio, in direzione Misterbianco. Due auto, entrambe della casa automobilistica Peugeot, sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha causato notevoli danni ai veicoli e disagi al traffico.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari, che hanno prestato assistenza ai feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute, ma secondo alcune fonti presenti sul luogo, non vi sarebbero vittime.

L’impatto ha causato lunghi rallentamenti e code chilometriche lungo la carreggiata, con automobilisti bloccati in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo l’intervento dei soccorsi stradali.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione nella zona e di considerare percorsi alternativi se possibile.

In aggiornamento…