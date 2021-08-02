95047

02 agosto 2021 08:18
INCIDENTE SULL'A18 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHE FILE -
News
FLASH

Incidente questa mattina, 02 Agosto 2021 sull'autostrada A18.

Il sinistro  ha coinvolto un mezzo a due ruote, si è verificata circa 2 Km prima dai caselli di San Gregorio.

Ad avere la peggio il centauro, al momento non si conosce la gravità delle ferite.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico

Al momento il traffico scorre su corsia di sorpasso, lunghissime code in direzione Catania con circa 5 km di fila che parte dal casello di Acireale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

