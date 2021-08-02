INCIDENTE SULL'A18 IN DIREZIONE CATANIA, LUNGHE FILE
FLASHIncidente questa mattina, 02 Agosto 2021 sull'autostrada A18.Il sinistro ha coinvolto un mezzo a due ruote, si è verificata circa 2 Km prima dai caselli di San Gregorio.Ad avere la peggio il cen...
FLASH
Incidente questa mattina, 02 Agosto 2021 sull'autostrada A18.
Il sinistro ha coinvolto un mezzo a due ruote, si è verificata circa 2 Km prima dai caselli di San Gregorio.
Ad avere la peggio il centauro, al momento non si conosce la gravità delle ferite.
Sul posto i Carabinieri per i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico
Al momento il traffico scorre su corsia di sorpasso, lunghissime code in direzione Catania con circa 5 km di fila che parte dal casello di Acireale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO