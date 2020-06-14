INCIDENTE SULL’A18 MESSINA-CATANIA, AUTO SI RIBALTA E FINISCE NELL’ALTRA CARREGGIATA, 5 GIOVANI FERITI

Intorno alle ore 11.00 di oggi la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento Riposto , insieme ai colleghi di Messina sono intervenuti per un incidente stradale sulla A/18 CT/ME al km 46,600 in Di...

Intorno alle ore 11.00 di oggi la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento Riposto , insieme ai colleghi di Messina sono intervenuti per un incidente stradale sulla A/18 CT/ME al km 46,600 in Direz. ME.

Stando alle prime ricostruzioni, due autovetture hanno avuto un contatto ed una delle due, una Bmw, è finita nella corsia opposta in direzione CT.

Su una delle vetture viaggiavano 5 giovani di Santa Maria di Licodia.

I cinque a bordo di una BMW 320, sono rimasti alcuni minuti bloccati all'interno del mezzo e nell'impatto non hanno fortunatamente riportato gravi ferite: poco dopo sono stati soccorsi dai sanitari delle ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono le generalità

Sull'altra un nucleo famigliare che è rimasto illeso, Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale e l'Anas.

Lunghe code e traffico congestionato nel tratto interessato dall'incidente.