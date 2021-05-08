INCIDENTI STRADALI, MORTI DUE GIOVANI SULLE STRADE DELLA SICILIA NEL POMERIGGIO

Giornata tragica sulle strade siciliane nel pomeriggio di oggi, due ragazzi morti in poche ore in Sicilia a causa di due gravi incidenti stradali.Un carabiniere di 25 anni in servizio alla tenenza...

Un carabiniere di 25 anni in servizio alla tenenza di Ribera, è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea.

A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state la motocicletta guidata dal giovane militare dell’Arma e una Fiat Punto: entrambi i mezzi viaggiavano sullo stesso senso di marcia

Il corpo esanime del giovane militare è rimasto per terra, mentre la motocicletta è stata scaraventata a distanza. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, si sono recate le pattuglie dei carabinieri e quella della Polizia Stradale.

L'altro sinistro si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” nei pressi dello svincolo di Enna.

Nel sinistro, avvenuto autonomamente, un’autovettura è uscita di strada e il conducente un giovane 26 anni di Francavilla di Sicilia ha perso la vita.

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua Renault Clio quando all’altezza del viadotto Ferrarelle, haerso il controllo del mezzo precipitando dal viadotto.

La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso ma per il ragazzo, sbalzato fuori dal veicolo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Enna per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.