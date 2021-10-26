INDAGATI I VERTICI DELLA “PAPINO” PER BANCAROTTA E SEQUESTRATI IMMOBILI PER UN VALORE DI 6MILIONI DI EURO

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione a un decret...

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, nei confronti della “Pama Immobiliare s.r.l.” – società correlata della “Papino Elettrodomestici s.p.a.”, operante nel settore della grande distribuzione di elettrodomestici – sottoponendo a sequestro 4 immobili, siti nelle province di Catania e Siracusa, per un valore di circa 6 milioni di euro.

Le indagini hanno riguardato la gestione della predetta Papino Elettrodomestici – in amministrazione straordinaria dal 2020 con un passivo accertato, al momento, di circa 20 milioni di euro – e hanno posto in luce le condotte di Nunziatina Papino, Consolato Papino, Vincenzo Patti, Giuseppe Benedetto Giorgio Patti e Luciano Cozzubbo.

I citati soggetti, rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e componenti del collegio sindacale della predetta “Papino elettrodomestici”, sono stati sottoposti a indagini, in concorso, per bancarotta fraudolenta, per aver distratto e dissipato risorse finanziarie dalla società a favore della Pama immobiliare per un valore complessivo di circa 11,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’attività investigativa, condotta dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, si è concretizzata in una complessa analisi dei rapporti infragruppo, operata in particolare attraverso:

la disamina della documentazione contabile, acquisita nell’ambito di perquisizioni delle società coinvolte, dalla quale sono state riscontrate dissipazioni di risorse finanziarie, attraverso la maggiorazione di canoni di locazione rispetto ai valori medi di mercato, per un importo di oltre 3 milioni di euro;

indagini finanziarie negli istituti di credito, dalle quali sono emerse distrazioni di denaro, sotto forma di crediti, privi di giustificato motivo, dalla predetta “Papino Elettrodomestici” verso la collegata “Pama Immobiliare”, per un importo per circa 8,5 milioni di euro.

I rilevanti importi oggetto delle procedute distrattive, pari come accennato a 11,5 milioni di euro, sono stati poi in parte reimpiegati dagli stessi amministratori della Papino in attività immobiliari intestate alla “Pama”: in particolare, sono stati accertati, mediante la ricostruzione dei flussi finanziari, il pagamento delle quote e il riscatto del leasing per la locazione di due immobili del centro commerciale Etnapolis e, inoltre, l’acquisto di altri 2 immobili, ubicati a Siracusa, per un valore complessivo di 6 milioni di euro.

Al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica ed eseguita dal Nucleo PEF della Guardia di finanza di Catania:

gli amministratori e i sindaci della “Papino elettrodomestici” sono stati sottoposti a indagini per bancarotta fraudolenta poiché, pur a fronte dello stato di insolvenza della società, con un passivo accertato, al momento, di oltre 20 milioni di euro, hanno posto in essere attività distrattiva e dissipativa del patrimonio della stessa, che ha portato a cagionare il depauperamento dell’impresa con pregiudizio per i creditori sociali;

il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro, quale profitto del reato, dei quattro immobili, intestati alla Pama Immobiliare, acquisiti con parte delle somme distratte o dissipate dal patrimonio della Papino elettrodomestici.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura Sequestro preventivo per 6 milioni di euro e dalla Guardia di Finanza di Catania a tutela dell’economia, con lo svolgimento di complesse indagini a contrasto della concorrenza sleale – posta in essere con condotte fraudolente sempre più sofisticate – e a tutela delle imprese sane del tessuto economico catanese.