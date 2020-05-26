INSEGUIVA LA SORELLA E LA MADRE CON UNA MAZZA DA FABBRO: ARRESTATO

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella flagranza, hanno arrestato un 46enne del posto per maltrattamenti contro familiari, tentata estorsione e danneggiamento.L...

La centrale operativa tramite il 112 NUE aveva ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di una donna che, disperata, avvertiva i militari che il proprio fratello stava inseguendo lei stessa e la propria madre per colpirle con una mazza di ferro.

I militari si sono pertanto precipitati in via Murifabbro dove hanno effettivamente trovato una signora, seduta su una sedia sul bordo della strada ed assistita da un’altra donna mentre, al contempo, un uomo alla loro vista stava dandosi alla fuga a gambe levate.

L’uomo, immediatamente bloccato ed identificato, altri non era che proprio il figlio della signora il quale, poco prima, aveva danneggiato con una mazza da fabbro l’autovettura dei genitori e, nonostante fosse stato immobilizzato dai militari, continuava ad agitarsi ed inveire contro i familiari minacciandoli in ogni modo.

In caserma, successivamente, i militari hanno ricevuto la denuncia dei due anziani i quali hanno loro raccontato che il figlio, alcolista da oltre dieci anni, chiedeva loro continuamente soldi per potersi garantire quel vizio, evidenziando che ogni volta che riceveva un rifiuto andava in escandescenze e, quindi, danneggiava ogni cosa in qualunque posto si trovasse.

Nel caso di specie, in particolare, l’uomo pretendeva che il padre gli consegnasse l’intero importo di 300 euro che quest’ultimo, fabbro di professione, aveva appena ricevuto da un cliente come acconto di un lavoro ancora da effettuare.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.