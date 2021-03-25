INSTALLAZIONE DEL NUOVO SPARTITRAFFICO SU TANGENZIALE, DA OGGI CHIUSE LE CORSIA DI SORPASSO

Proseguono gli interventi di sostituzione delle barriere spartitraffico sulla Tangenziale Ovest di Catania. Al centro dell’attuale sezione dello spartitraffico verrà installata un’unica barriera spart...

Proseguono gli interventi di sostituzione delle barriere spartitraffico sulla Tangenziale Ovest di Catania. Al centro dell’attuale sezione dello spartitraffico verrà installata un’unica barriera spartitraffico monofilare di nuova concezione brevettata da Anas, denominata National Dynamic Barrier Anas.

Le lavorazioni, che prevedono la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, fa sapere la società, saranno eseguite con turnazione h24 al fine di limitarne al massimo la durata e poichè la complessità del cantiere non consentirebbe interventi in sola fascia notturna. Da oggi giovedì 25 marzo, si interverrà nel tratto compreso tra il km 13,950 e il km 14,350, tra gli svincoli San Giorgio e innesto A19.

Al fine di garantire il mantenimento della circolazione su due corsie in entrambe le carreggiate, in prossimità delle aree di cantiere sarà consentita la marcia su file parallele con l'utilizzo delle corsie d’emergenza, con divieto di sorpasso e limite di 60 km/h secondo quanto indicato dalla segnaletica installata in loco. Le prestazioni della nuova barriera Anas consentiranno di recuperare la sezione dello spartitraffico attualmente delimitata dalle barriere in acciaio, aumentando quindi la sezione di ogni carreggiata di circa 1,5 metri.