INTERROTTA FESTA IN CASA TRA STUDENTI, BARBIERE AL LAVORO CON LA SERRANDA ABBASSATA

Nel corso del weekend la Polizia di Stato ha proceduto con l’intensificazione dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni normative volte al contenimento del contagio da Covid-19.

A tal fine, nelle giornate di sabato e domenica, sono stati effettuati posti di controllo nelle principali arterie stradali cittadine, a conclusione dei quali sono state acquisite 393 autocertificazioni e sanzionate amministrativamente 112 persone sorprese in strada senza una valida giustificazione.

Nel corso di tali controlli, nella giornata di sabato mattina, il personale in forza alla Squadra Volante dell’UPGSP ha appurato che all’interno di un’attività commerciale di parrucchiere via Pacinotti, nonostante la serranda fosse abbassata, il titolare era intento a tagliare i capelli a un cliente e un altro ragazzo era in attesa del suo turno.

Considerata la palese violazione delle prescrizioni normative, i tre individui sono stati sanzionati amministrativamente e all’esercente è stata notificata la sospensione della licenza.

Inoltre, nel pomeriggio di sabato il personale delle volanti è intervenuto in via Pirandello, dove una chiamata ha segnalato musica ad alto volume provenire da un appartamento. Sul posto il personale intervenuto ha verificato che, in violazione delle disposizioni normative che vietano qualsiasi forma di assembramento, otto studenti universitari avevano allestito un barbecue per cenare e trascorrere la serata in compagnia.

I giovani ragazzi pertanto sono stati sanzionati amministrativamente con intimazione di far immediatamente ritorno alle abitazioni di rispettiva residenza.