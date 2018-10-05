INTERVENTO SALVAVITA ESEGUITO ALL’EMODINAMICA DI CALTAGIRONE SU UN PAZIENTE AFFETTO DA UNA GRAVISSIMA MALATTIA

Importante intervento eseguito all’UOS di Emodinamica dell’Ospedale “Gravina” su un paziente di 54 anni, iscritto nelle liste d’attesa per trapianto cardiaco.Il paziente, ricoverato presso l’UOC di Ca...

Importante intervento eseguito all’UOS di Emodinamica dell’Ospedale “Gravina” su un paziente di 54 anni, iscritto nelle liste d’attesa per trapianto cardiaco.

Il paziente, ricoverato presso l’UOC di Cardiologia del nosocomio calatino per una gravissima malattia cardiaca in fase terminale, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti clinici del caso è stato ritenuto inoperabile.

Vista la giovane età del paziente e le gravissime condizioni di salute, l’equipe dell’Unità Operativa di Emodinamica, diretta dal dr. Daniele Giannotta, ha deciso di intervenire con una procedura salvavita eseguendo, in un’unica soluzione, una tripla angioplastica e trattando, contestualmente, i tre vasi principali che alla coronarografia risultavano ostruiti.

Al termine della procedura il paziente stesso avvertiva un sensibile miglioramento del respiro.

«Abbiamo agito con l’unico obiettivo di scongiurare il peggio – spiega il dr. Giannotta che ha eseguito l’intervento – e di migliorare la qualità di vita del paziente in vista del trapianto d’organo. Siamo molto soddisfatti per il risultato, consapevoli però che questo non rappresenta la soluzione definitiva alla malattia. Il paziente, compatibilmente con le sue condizioni cliniche, sta bene ed è in attesa del trapianto cardiaco».