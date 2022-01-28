“INVIARE UNA FOTO IN COSTUME”: L’ANNUNCIO DI LAVORO SHOCK DI UN’AZIENDA NAPOLETANA

Si offre lavoro a una receptionist donna, di massimo 30 anni, capace di parlare inglese, e - insieme al curriculum - si chiede una foto in costume da bagno.E' l' annuncio di un'azienda di Napoli che s...

E' l' annuncio di un'azienda di Napoli che si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture e che sta creando polemiche su internet.

L' annuncio è relativo ad un lavoro in un ufficio nel Centro direzionale di Napoli e l'offerta di lavoro è stata pubblicata anche su diversi siti Web specializzati. In alcuni è stata poi corretta, omettendo la richiesta di foto in costume.

Ma le polemiche montano on-line per la richiesta: "si richiederà l'invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare". Inutili i tentativi di entrare in contatto con l'azienda attraverso i numeri telefonici indicati.

La vicenda è infatti arrivata agli orecchi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che - secondo quando si apprende - ha chiesto al direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, di inviare gli ispettori a Napoli per svolgere accertamenti. Per l'azienda in questione, una svista che non farà buon curriculum.