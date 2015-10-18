95047

"Io non rischio": la campagna dell'Anpas di Paternò in piazza Indipendenza

Un argomento, purtroppo, più che mai attuale: cosa fare in caso di alluvione? Tutte le informazioni da parte dei volontari della Protezione civile che saranno a disposizione dei paternesi per tutta la...

A cura di Redazione Redazione
18 ottobre 2015 16:07
"Io non rischio": la campagna dell'Anpas di Paternò in piazza Indipendenza -
News
Condividi

Un argomento, purtroppo, più che mai attuale: cosa fare in caso di alluvione? Tutte le informazioni da parte dei volontari della Protezione civile che saranno a disposizione dei paternesi per tutta la domenica di oggi. "Una responsabilità collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire"

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047