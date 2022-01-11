ISPEZIONI DEI NAS NELLE RSA, DENUNCIATO A SANTA VENERINA IL TITOLARE DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI

Controlli dei carabinieri del Nas durante le festività in Rsa case di riposo per anziani e case famiglia sono stati eseguiti anche in Sicilia.I Carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato il titol...

I Carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato il titolare di una comunità alloggio per anziani di Santa Venerina, che ospitava quattro anziani non autosufficienti risultati, al momento del controllo, in stato di abbandono per la mancanza di figure professionali addette all’assistenza medico-infermieristica e socio-ricreativa: gli ospiti erano accuditi da persone non qualificate di cui una priva, peraltro, di contratto di impiego.

A Termini Imerese sono stati deferiti tre dirigenti di una cooperativa che gestisce una comunità alloggio per anziani, anche non autosufficienti. Secondo gli accertamenti del Nas la struttura, che è stata sequestrata, era priva dei requisiti minimi funzionali-organizzativi: camere con metratura inferiore agli standard stabiliti, disponibilità di letti inferiore al numero degli ospiti, carenze igieniche e mancanza di adeguata assistenza medico-infermieristica e presenza o reperibilità di personale sanitario nell’arco delle 24 ore. I nove ospiti presenti sono stati trasferiti

A Palermo, a conclusione di ispezioni igienico-sanitarie eseguite in due case di riposo per anziani, carabinieri del Nas hanno denunciato i rispettivi legali responsabili per non aver applicato adeguate misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed omesso di comunicare le generalità delle persone alloggiate.