95047

LA FOTO DELL’AEREO MILITARE PIENO DI AFGHANI DECOLLATO DA KABUL

Una foto pubblicata da Defense One mostra l’evacuazione di 640 cittadini dell’Afghanistan da Kabul al Qatar con un C-17 Globemaster III dell’aeronautica statunitense domenica scorsa.Secondo il sito si...

A cura di Redazione Redazione
18 agosto 2021 16:29
LA FOTO DELL’AEREO MILITARE PIENO DI AFGHANI DECOLLATO DA KABUL -
News
Condividi

Una foto pubblicata da Defense One mostra l’evacuazione di 640 cittadini dell’Afghanistan da Kabul al Qatar con un C-17 Globemaster III dell’aeronautica statunitense domenica scorsa.

Secondo il sito si tratta del maggior numero di persone mai volate su un C-17, che in teoria ne potrebbe trasportare al massimo 150.

Il C-17 non voleva prendere in carico questo grande numero di afghani ma questi sono stati spinti all’interno della rampa di accesso aperta.

Invece di obbligarli a scendere l’equipaggio ha deciso di partire.

I circa 640 civili afghani sono scesi dall’aereo quando è arrivato alla sua destinazione in Qatar.

https://twitter.com/MarcusReports/status/1427363089834512384?s=19

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047