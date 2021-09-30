LA GUARDIA DI FINANZA ARRUOLA OLTRE 1.400 ALLIEVI: ECCO COME PARTECIPARE AL CONCORSO

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – numero 172, del 10 settembre 2021, il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409 allievi finanzieri (1.199 d...

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – numero 172, del 10 settembre 2021, il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.409 allievi finanzieri (1.199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare).

Gli allievi saranno così ripartiti: 883 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; 526 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, numero 752). Inoltre, sono stati destinati 147 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria: di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, per i restanti posti.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 dell’11 ottobre 2021, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale delle Fiamme Gialle (CLICCA QUI), seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (“P.E.C.”), dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.

Sul sito internet e tramite l’App “Gdf Concorsi” è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.

