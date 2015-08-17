La lotteria delle cattedre

Potrebbe trattarsi della più grande trasmigrazione di massa verso il nord Italia: e ad essere interessati sono tanti insegnanti paternesi e - di riflesso - le loro famiglie

95047.it “Un terzo degli insegnanti ha rinunciato a essere assunto”. E’ una vicenda che sta passando sottotraccia in nome del vessillo sbandierato dal Governo Renzi della “grande impresa mai realizzata prima” nel nome della riforma legata alla Buona Scuola. Quella che sta per compiersi potrebbe essere la più grande trasmigrazione di massa da parte di insegnanti che, all’inseguimento del ruolo, hanno stilato la ormai famosa lista delle cento province dove finire ad insegnare. Anche tanti, moltissimi, docenti paternesi sono investiti dalla e sui quali pesa anche - irrimediabilmente - il destino delle loro famiglie.

Nelle scorse ore abbiamo ricevuto dall'Anief, l'Associazione sindacale professionale, il seguente comunicato stampa. Ci è stato chiesto di riservargli il giusto spazio. Ed è quello che intendiamo fare. Buona lettura (si fa per dire).

"In 40 mila, il 33% dei precari storici, hanno deciso di non partecipare alle assunzioni-lotteria. Poi ci sono i 20 mila che rimarranno fuori per carenza di posti messi a bando. Altro che fine della ‘supplentite’, come ci hanno promesso per un anno. Sono state oltre 71 mila le domande di assunzione on line presentate dai precari delle graduatorie a esaurimento e gli idonei ai concorsi a cattedra, provenienti per due terzi dal Sud (11.864 dalla Sicilia). Per la soddisfazione del premier Renzi e del ministro Giannini.

Ma continueranno a percepire lo stipendio da precari se non ricorreranno in tribunale. Quasi una cattedra su due sarà assegnata a sorte nella fase B residuale degli aspiranti che hanno presentato domanda, al netto dei ricorrenti abilitati esclusi dal piano che hanno seguito le indicazioni del sindacato, sperando che s'incontri la domanda con l'offerta (le abilitazioni dichiarate con le delibere del collegio). Sono 60 mila, quasi la metà abilitati nell'infanzia, i precari che rimarranno nelle Gae in attesa di una delle 90 mila supplenze al 30 giugno in palio che, però, l'anno scorso sono state assegnate per lo più ai docenti abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto.

Sono numeri, inconfutabili, che dimostrano il fallimento della politica del governo sul fronte assunzioni. Dovevano approvare la Buona scuola, invece col nuovo anno scolastico 50 mila docenti dalle graduatorie d'istituto, tutti abilitati esclusi dal piano, entro l'8 settembre saranno convocati: esattamente come accadeva negli anni passati.

Questi sono i dati reali che porteremo in Europa e smentiscono clamorosamente Renzi. Anzi, aumentano le condizioni precarie di migliaia di supplenti che, se prima avrebbero lavorato vicino agli affetti familiari dopo anni di precariato lontani da casa, ora si vedono costretti a partire per avere una immissione in ruolo che nei prossimi anni li vedrà lontani da figli, coniugi, genitori, amici e con lo stesso stipendio iniziale, magari insegnando una materia non propria o coprendo i buchi dei colleghi assenti.

Un terzo ha rinunciato a essere assunto: il governo li ha convinti che da precari avrebbero conservato almeno la propria dignità. Mai vista una cosa del genere. Ora spetterà ai giudici rendere giustizia".