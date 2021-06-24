LA METRO DI CATANIA APERTA ANCHE LA DOMENICA

“La metropolitana di Catania sarà finalmente aperta anche la domenica. La prima corsa domenicale sarà il 27 giugno. Un risultato importante ottenuto grazie al lavoro del Ministero delle Infrastrutture...

“La metropolitana di Catania sarà finalmente aperta anche la domenica. La prima corsa domenicale sarà il 27 giugno. Un risultato importante ottenuto grazie al lavoro del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, rappresentato in Sicilia dal Sottosegretario Cancelleri, che domani alle 15 sarà a Catania per una conferenza stampa sul tema”. A darne notizia è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Gianina Ciancio.

“In una città che soffoca nel traffico - spiega Ciancio - e che ha estremo bisogno di essere decongestionata dai mezzi privati per motivi ambientali, di salute e di qualità della vita, era assurdo tenere chiuso la domenica un mezzo pubblico così importante. Chiave di volta è stato il contributo del Ministero, che ha fornito all'azienda in pochissimo tempo, tutti gli strumenti amministrativi ed economici per adeguare la pianta organica. Ringraziamo per la collaborazione anche il direttore Fiore. È sicuramente un primo importante passo per avvicinarci agli standard di mobilità europei. Ma molte sono ancora le azioni da intraprendere per potenziare il servizio e stiamo lavorando alacremente per questo - conclude Ciancio”.

“Il prossimo traguardo - sottolinea Luciano Cantone, deputato del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Trasporti della Camera - è l'apertura della stazione Cibali, rimandata troppe volte anche a causa della pandemia, e poi ancora il completamento della tratta Stesicoro - Aeroporto. Nel frattempo bisogna lavorare anche per prolungare l'orario di apertura oltre le 21. C'è tanto lavoro da fare ma stiamo dimostrando, attraverso continui e costanti risultati concreti, di lavorare per il bene delle nostre città” - conclude Cantone.