LA POLIZIA PENITENZIARIA SEQUESTRA 18 TELEFONINI IN UNA SEZIONE DEL CARCERE DI SIRACUSA

Gli agenti della Polizia penitenziaria di Siracusa hanno trovato 18 telefonini che si trovavano in una sezione del carcere di Siracusa.

I dispositivi, 8 smartphone e 10 mini cellulari, comprendenti anche di caricabatterie, sono stati sequestrati e messi a disposizione dei magistrati della Procura di Siracusa che avranno il compito di verificare in che modo sono entrati nella struttura. Saranno scaricati eventuali conversazioni e numeri in entrata ed uscita allo scopo di risalire ai responsabili.

“Nonostante la grave carenza di organico, la Polizia penitenziaria – spiegano Sebastiano Bongiovanni e Salvo La Rocca, rispettivamente dirigente nazionale e segretario provinciale del Sippe – svolge il proprio lavoro con grande professionalità e spesso volte senza nessuna gratificazione a livello personale e professionale”.