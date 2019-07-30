95047

LA PRIMA FOTO DELLA SICILIA INVIATA DA LUCA PARMITANO

30 luglio 2019 12:59
LA PRIMA FOTO DELLA SICILIA INVIATA DA LUCA PARMITANO -
L’astronauta siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine.

Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio, twittando " Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond"

 

Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond pic.twitter.com/BV5V98HujP

— Luca Parmitano (@astro_luca) July 30, 2019

