LA PRIMA FOTO DELLA SICILIA INVIATA DA LUCA PARMITANO
L’astronauta siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine.
Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio, twittando " Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond"
Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond pic.twitter.com/BV5V98HujP
— Luca Parmitano (@astro_luca) July 30, 2019