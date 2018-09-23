LA ROBERTO ABATE ANNUNCIA 175 LICENZIAMENTI IN SICILIA

La Roberto Abate, società che opera nella grande distribuzione dal 1979 con i marchi "Famila", "A&O" e "Ard" e che occupa più di 900 dipendenti, ha annunciato il licenziamento collettivo di 175 ad...

La Roberto Abate, società che opera nella grande distribuzione dal 1979 con i marchi "Famila", "A&O" e "Ard" e che occupa più di 900 dipendenti, ha annunciato il licenziamento collettivo di 175 addetti nelle province di Catania, Messina, Siracusa ed Enna. A darne notizia è la Fisascat Cisl Sicilia. "Abbiamo già provveduto a richiedere un incontro per esperire l'esame congiunto - dice la segretaria regionale della Fisascat Cisl Sicilia, Mimma Calabró - nel corso del quale affronteremo la questione cercando dei percorsi a salvaguardia dell'occupazione, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali".

"Nonostante le gravi criticità che ci sono state comunicate attraverso la procedura, riteniamo - prosegue Calabrò - che si possano e si debbano trovare strade alternative ai licenziamenti del personale. Da quanto si evince dalla comunicazione, per la società la grossa perdita di fatturato registrata negli ultimi anni è da imputare sia all'impoverimento della popolazione locale che all'aggressiva campagna di concorrenza che si è venuta a creare di recente con l'apertura di nuovi punti di vendita di grandi catene internazionali".

"Ribadiamo la necessità di avviare confronti tra sindacati, associazioni datoriali, gli assessorati regionali alle Attività produttive, al Lavoro ed enti locali così da coniugare al meglio le opportunità che scaturiscono dalle aperture di nuovi esercizi commerciali con interventi che comunque non compromettano la continuità degli esercizi commerciali già esistenti sul territorio". "Il nodo della questione - conclude Calabrò - è sempre lo stesso: facilitare ogni percorso che porti attraverso la sana imprenditoria a nuova occupazione senza dimenticare che abbiamo il compito di tutelare l'occupazione già esistente".