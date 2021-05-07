COVID, LA SICILIA RESTA IN ZONA ARANCIONE FINO AL 16 MAGGIO.

La Sicilia resta in zona arancione fino al 16 maggio.In Sicilia numeri da zona gialla ma la Regione resta arancione per almeno un’altra settimana. L’isola ha oggi un rischio basso con un indice Rt che...

La Sicilia resta in zona arancione fino al 16 maggio.

In Sicilia numeri da zona gialla ma la Regione resta arancione per almeno un’altra settimana. L’isola ha oggi un rischio basso con un indice Rt che arriva a 0,89

Il dato è stato appena pubblicato dal Ministero della Salute ed è contenuto nel report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità., anche se dopo dieci settimane l'indice del contagio (Rt) scende sotto 1 e il rischio diventa da moderato a basso, e una riduzione del 17 per cento dei nuovi casi settimanali, non basta per ottenere il passaggio in zona gialla, in base al decreto di marzo 2020 è necessario riconfermare questo valore per due settimane di fila.

L'ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che proroga per un'altra settimana le misure vigenti nell'Isola arriverà nel pomeriggio. Subito dopo dovrebbe arrivare anche quella del presidente della regione Nello Musumeci che recepisce il provvedimento nazionale.

Quasi tutte le regioni Italiane saranno gialla, ad eccezione della Valle d’Aosta (torna in zona arancione) della Sicilia e della Sardegna che resteranno arancioni. Nessuna regione in zona rossa.

In Sicilia nella settimana considerata sono stati registrati 5.973 casi, il valore Rt arriva a 0,89 (con intervallo inferiore a 0,85 e superiore a 0,92). La Sicilia è una regione a rischio basso ed ha avuto una riduzione dei casi del 17,1 percento in una settimana e del 20,4 in due settimane.

L’occupazione dei reparti di terapia intensiva da parte dei malati Covid è al 19 per cento (la soglia critica è del 30 per cento), mentre quella dei reparti ordinari del 30 per cento (la soglia critica è il 40 per cento). Anche il tasso di positività (ovvero il numero di positivi rispetto ai tamponi molecolari eseguiti è sceso dal 13 all’11,3 per cento.

Quindi se il prossimo report del 14 maggio dovesse confermare gli stessi valori in discesa, la Sicilia passerà in zona gialla dal 16.