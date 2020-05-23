LA SPIAGGIA DI MONDELLO DI NUOVO AFFOLLATA, NONOSTANTE I DIVIETI
La spiaggia di Mondello, la più frequentata dai palermitani, oggi è nuovamente affollata di bagnanti che prendono il sole, complice anche la bella giornata estiva.
Una presenza massiccia di persone che ha reso difficile il rispetto delle misure di distanziamento richiesto dalle norme anti Coronavirus.ile.
In base all’ordinanza del presidente della Regione, che ha recepito le norme del Dpcm, si può infatti fare il bagno per svolgere attività motoria, ma non si può prendere la tintarella o sostare sulla spiaggia, almeno fino al 6 giugno. Oggi invece la spiaggia è tornata a popolarsi.
Si può vedere in diretta dalla Web Cam ospitata dall’Albaria.