LA VOCE DI MISTERBIANCO CONTINUA LA RACCOLTA FINO AD INIZIO AIUTI ISTITUZIONALI.

Negli stati di emergenza i Comuni hanno dei tempi organizzativi per la programmazione lavorativa. A breve arriveranno gli aiuti istituzionali.

La Misericordia di Misterbianco si sta, altresì, adoperando. Sono stati raccolti fondi sostanziali in una raccolta solidale dal nome "Misterbianco aiuta Misterbianco".

Con il comitato cittadino ho voluto fare da scudo a coloro che si sono trovati in difficoltà, in un periodo di impatto, forse il più difficoltoso, perché inaspettato e destabilizzante.

Ho voluto essere quell'aiuto di soccorso del primo istante.

Ed ho avuto accanto persone speciali e meravigliose che sono state le braccia portanti per permettere tutto ciò.

Stiamo aiutando circa 200 famiglie e non è un lavoro da poco.

Per raggiungere la data in cui inizia il sostegno del Comune dobbiamo essere presenti per altri 10 giorni (perché dopo il 17 si svolgerà l'assegnazione dei buoni spesa del Comune di Misterbianco).

E questo periodo transitorio è davvero il più critico x tanti concittadini.

Continuiamo la raccolta, in Via Bruno Buozzi 84.

E ricordo che abbiamo anche i fondi raccolti con le vostre donazioni.

La quale offerta continuerà anch'essa per altri 10 giorni sulla

Postepay n.5333 1711 0526 8268

Scadenza 03 / 25

Intestata ad Alecci Mario

O con IBAN

IT05 O 076 0116 9000 0005 5719 207.

NON LASCIAMOLI PROPRIO ADESSO ❤️.

Giusi Percipalle

PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO LA VOCE DI MISTERBIANCO