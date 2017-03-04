Ladri mascherati tentano colpo in profumeria

sventato grazie all'intervento dei militari della Guardai di Finanza

Nella notte tra il 2 e 3 marzo, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sventato il furto nella profumeria "Patronaggio"

La pattuglia in servizio “117” della Compagnia di Paternò, nell'ambito del dispositivo provinciale di controllo economico del territorio, era impegnata nella perlustrazione notturna dell’area adiacente l’ospedale cittadino, quando, percorrendo la via Convento hanno notato in lontananza un gruppo di persone che armeggiava freneticamente in prossimità dell’attività commerciale.

I sei che con i volti coperti da passamontagna e maschere di carnevale stavano cercando di sfondare la porta in vetro della profumeria con un pilastrino in pietra lavica, allertati da uno di loro che faceva da “palo”, si sono dati alla fuga, dapprima tentando di scappare a bordo di una Fiat Stilo che i militari riuscivano a bloccare sbarrando la strada con l’autovettura di servizio, infine, a piedi, dileguandosi nella vicina aperta campagna. Il tentato furto ha comportato solo danni alla vetrina della profumeria.