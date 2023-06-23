L'ALLARME DI ACOSET: 'NON USARE ACQUA POTABILE PER PISCINE, AUTO O IRRIGAZIONE'

Alla luce dell’ultima stagione invernale, tra le più siccitose degli ultimi 100 anni che ha portato all’abbassamento della falda acquifera, il rischio per alcuni comuni serviti da Acoset SpA è che ent...

Alla luce dell’ultima stagione invernale, tra le più siccitose degli ultimi 100 anni che ha portato all’abbassamento della falda acquifera, il rischio per alcuni comuni serviti da Acoset SpA è che entrino in situazioni di ciclica emergenza a causa della riduzione drastica delle portate disponibili.

Acoset SpA, con l’invio di una nota formale ai Sindaci dei comuni soci, ha dunque chiesto la predisposizione di ordinanze sindacali per il divieto di utilizzo della risorsa idro-potabile per scopi diverse dall’uso potabile.

Si chiede in particolare che l’acqua potabile non venga utilizzata per uso irriguo e per il riempimento e mantenimento di piscine, e per lavare terrazzi e automezzi.

Il fine è quello di salvaguardare l’ormai esigua risorsa d’acqua potabile presente nelle falde del massiccio etneo, e per evitare drastiche turnazioni nella distribuzione idrica.

Pur in assenza di divieti di legge, si vuole - allo stesso tempo - fare appello al forte senso civico degli utenti raccomandando l’uso parsimonioso, sostenibile ed efficace della risorsa, limitandone il consumo ed evitare inutili sprechi.

Si ricorda inoltre che all’art. n. 1 del REGOLAMENTO DEI SERVIZI di Acoset SpA è inserità già la seguente specificazione: