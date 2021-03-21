LAMPEDUSA, ALLARME PER GROSSE MEDUSE IN MARE: SONO MOLTO VELENOSE

"Un altro esemplare di Caravella portoghese, Physalia physalis, è stato avvistato nelle acque di Lampedusa dal personale dell'Area Marina Protetta delle IsolePelagie, dopo quello segnalato circa 20 gi...

"Un altro esemplare di Caravella portoghese, Physalia physalis, è stato avvistato nelle acque di Lampedusa dal personale dell'Area Marina Protetta delle IsolePelagie, dopo quello segnalato circa 20 giorni fa". Il sindaco Toto' Martello lancia l'allarme su Fb dopo il secondo avvistamento dei grossi celenterati che hanno tentacoli a volte lunghi decine di metri e soprattutto molto velenosi: possono anche provocare l'arresto del cuore.

"Bisogna stare molto attenti, la Caravella portoghese (che è un "sifonoforo") - dice Martello - è molto pericolosa, i suoi tentacoli possono provocare conseguenze anche molto serie. Oltretutto quando galleggia può essere confusa con una bottiglia di plastica o con una normale medusa: fate attenzione, se la avvistate non toccatela ed avvisate l'Amp delle Pelagie chiamando il numero 0922.975780".