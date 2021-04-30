LAPILLI ETNA IN VENDITA PER AIUTARE DONNA MALATA DI TUMORE

I lapilli eruttati dall'Etna per oltre un mese aiuteranno Anna, una donna con quattro figli in difficoltà di Gangi (Palermo) che ha bisogno di recarsi negli Stati Uniti per curare un tumore. Accoglien...

I lapilli eruttati dall'Etna per oltre un mese aiuteranno Anna, una donna con quattro figli in difficoltà di Gangi (Palermo) che ha bisogno di recarsi negli Stati Uniti per curare un tumore. Accogliendo l'invito dei suoi figli che hanno attivato anche una colletta in rete, nei Mercati Campagna Amica di tutta la Sicilia si potrà offrire un contributo per avere un vasetto etichettato di lapilli 'atterrati' nel febbraio raccolti direttamente sul vulcano.

L'iniziativa è di Coldiretti Donne e Giovani Impresa e lega l'unicità del fenomeno a un'azione che permetta alla giovane madre di guarire. In cambio di una piccola somma, che sarà rendicontata nel sito www.aiutiamoanna.it, si potrà avere un souvenir decisamente particolare e fare un gesto concreto.

La speranza è che la donna possa andare a Houston, in Texas, per seguire un protocollo speciale che le darebbe una prospettiva di cura e una chance di vita.

"Vogliamo che la nostra mamma - questo il messaggio dei quattro figli - torni a gioire e a godere della vita, riaccendendo la luce dei suoi occhi profondi e intensi come la sua anima".

(ANSA).