LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA. CODE E TRAFFICO IN TILT
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale, ma tantissimi i disagi che si stanno verificando sulla superstrada ss121 questa mattina in direzione Catania
Si registrano infatti rallentamenti, con fila che al momento è di circa 3 km, che inizia dei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso
Il motivo di questi rallentamenti si deve rintracciare nei lavori di ripristino di parte del manto stradale. I lavori interessano il tratto nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in territorio di Misterbianco.
I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.