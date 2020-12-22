95047

LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA. CODE E TRAFFICO IN TILT

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale, ma tantissimi i disagi che si stanno verificando sulla superstrada ss121 questa mattina in direzione CataniaSi registrano infatti rallentamen...

22 dicembre 2020 09:23
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale, ma tantissimi i disagi che si stanno verificando sulla superstrada ss121 questa mattina in direzione Catania

Si registrano infatti rallentamenti, con fila che al momento è di circa 3 km, che inizia dei pressi dello svincolo Zona Industriale/Belpasso

Il motivo di questi rallentamenti si deve rintracciare nei lavori di ripristino di parte del manto stradale. I lavori interessano il tratto nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in territorio di Misterbianco.

I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.

 

