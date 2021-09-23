LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ

95047

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si registrano oggi, 23 settembre 2021, disagi sulla ss121, a quanti percorrono un'arteria strategica per il collegamento tra Catania e la zona Etnea.

23 settembre 2021 13:28
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si registrano oggi, 23 settembre 2021, disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento tra Catania e la zona Etnea.

Sono in corso dei lavori di pulizia del tratto stradale, che si stanno svolgendo tra lo svincolo di  Piano Tavola e Belpasso Zona industriale nella carreggiata in direzione Paternò.

La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando  forti rallentamenti.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda che inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Adrano.

 

